La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles 10 de septiembre que abrió una investigación disciplinaria en contra del mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien fungía como edecán de la Presidencia de la República.

La investigación tiene que ver con una denuncia realizada por una oficial del Ejército ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga, por presuntos actos sexuales y violencia de género.

En el comunicado de la PGN se lee que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

“La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército”, se lee en el escrito de la PGN.

La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias.