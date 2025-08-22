Un hombre fue condenado a 34 años de prisión por un juez con funciones de Conocimiento por abusar sexualmente de sus dos hijas, de 12 y 13 años.

Este caso que ocurrió en Bucaramanga, Santander, fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, quienes encontraron material suficiente para condenarlo.

La Fiscalía explicó: “El procesado fue encontrado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, todos agravados”.

Asimismo, narraron que este hombre se dedicaba a conducir y entre esos viajes hacia que sus hijas lo acompañaran, momentos en los cuales se aprovechaba para abusarlas.

No obstante, su propio padre también les suministraba alcohol y estupefacientes antes de sufrir estos vejámenes.

Igualmente, explicaron que la sentencia destacó que el hombre deberá cumplir la sentencia en centro carcelario, pero la defensa apeló esta decisión.