Durante la instalación del XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, el senador liberal Lidio García, presidente del Congreso, exaltó papel de la Corte Constitucional en defensa del Estado de Derecho.

De acuerdo con el legislador, la justicia debe ser el principio rector de toda ley que apruebe el Congreso.

“Un principio fundamental del mundo jurídico, con seguridad redundante para este auditorio especializado, indica que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”, afirmó el líder del Legislativo.

En este sentido, señaló que la Corte Constitucional ha sido “un faro que en el silencio de la penumbra, ha iluminado el trasegar de nuestro Congreso de la República” y se deben respetar sus fallos.

“Particularmente, sostenemos que la necesidad de independencia del sistema judicial es ya cosa juzgada en Colombia, porque con ella hemos garantizado la seguridad jurídica y fortalecido el desarrollo económico, la equidad social y el Estado de Derecho”, agregó.

Por último, García enfatizó en la necesidad de fortalecer la democracia y garantizar la transparencia de las elecciones de 2026.

“Lo que hará posible todo esto en el sentido que el país decida es el sostenimiento de la democracia. Y la democracia pasa necesariamente por unas elecciones libres, transparentes e inaplazables, con las debidas garantías para los distintos aspirantes. Es una cruzada en la que andamos y a la que también los invito a todos los presentes en el día de hoy”, concluyó.