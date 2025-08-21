Luego del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que deja por el momento seis muertos y al menos ocho heridos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que el país “no se doblegará ante el terror”.

Jefe de la DEA vincula a Maduro en actividades de narcotráfico con el ELN y las disidencias de las FARC

El ministro Sánchez responsabilizó al Clan del Golfo de este atentado y lo calificó de ser un “cartel del narcotráfico y terror”.

“Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado”, aseveró.

Señaló que los hechos ocurrieron durante un operativo contra el narcotráfico, cuando la Policía “fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicoptero y afectación crítica a nuestros policías”.

Por su parte, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, quien se encontraba en Sabanalarga cuando ocurrió el atentado, dijo que se iba a dirigir al departamento de Antioquia para estar al frente de las investigaciones.

“Me han matado a un policía, a un servidor de la patria. Tenemos información que ahí opera el frente 38 de las disidencias de la FARC. Ya nos dirigimos hacia allá para ponernos al frente”, explicó tras terminar su participación en un evento en el Atlántico.

El presidente Gustavo Petro sugirió en su cuenta de X que el ataque contra la Policía ocurrió en retaliación por la reciente incautación de cocaína del Clan del Golfo.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”, indicó el jefe de Estado.