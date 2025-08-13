Organizaciones defensoras de derechos humanos con sede en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Canadá, Perú, Venezuela y Estados Unidos manifiestan, a través de un comunicado, su más profundo pesar por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, que lo mantuvo luchando por su vida.

“Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas, y hacemos un llamado urgente por el respeto a la vida y el cese de la violencia en Colombia y en toda América Latina”, se lee en el comunicado.

Este trágico hecho nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la paz, la unidad y la reconciliación. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar, desde nuestra diversidad, por un futuro justo, pacífico y democrático para todos.

Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas de trabajo y a todos aquellos que conocieron y admiraron al senador, quien lamentablemente perdió la vida el 11 de agosto. Este trágico suceso deja una profunda tristeza en todos los colombianos.

Como red de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la justicia social, nos unimos al dolor de Colombia y de su gente.

La pérdida de Miguel Uribe es un recordatorio de los altos costos que sigue pagando nuestra región a causa de la violencia que se ha apoderado de muchos de nuestros países. Hoy, alzamos nuestra voz para hacer un llamado urgente por el respeto a la vida y el cese de la violencia en Colombia y en toda América Latina.

Es momento de reflexionar sobre la imperiosa necesidad de trabajar por la paz, la unidad y la justicia. Como venezolanos, colombianos y latinoamericanos, debemos unirnos para transitar un camino de reconciliación que nos permita superar los conflictos, el odio y las divisiones. La justicia, la libertad y la democracia deben prevalecer.