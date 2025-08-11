El partido Pacto Histórico expresó su solidaridad con los familiares y amigos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió en la mañana de este lunes luego de estar dos meses debatiéndose entre la vida y la muerte tras sufrir un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá.

“La Bancada del Pacto Histórico con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, político y servidor público”, señalaron en un comunicado de prensa.

En este sentido, la colectividad oficialista manifestó: “Acompañamos en el dolor a su familia, amigos, colaboradores y a toda la ciudadanía que hoy lamenta su partida. Nos unimos en oración por su descanso eterno y por el consuelo de quienes lo lloran”.

“Su partida también duele en la democracia del país”, agregaron.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció en la madrugada de este lunes, según el último parte médico.

El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio como parte de sus actividades para obtener la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.