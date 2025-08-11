Un suboficial del Ejército Nacional señalado de haber atacado brutalmente a su compañera sentimental con una pistola de balines y causarle la pérdida total de un ojo fue capturado luego de 10 años.

La detención se dio en medio de un operativo de solicitud de antecedentes judiciales realizado por agentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta en el barrio Las Coralinas, en Cúcuta (Norte de Santander).

El sujeto, identificado como Alfredo de Jesús Ferreira Delgado, era requerido por un juzgado de Bogotá, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos por los que fue capturado Ferreira Delgado ocurrieron en abril de 2015, cuando atacó a su entonces compañera sentimental, Deisy Patricia Pérez Barragán, en el apartamento que compartían en el barrio Boíta de Bogotá.

De acuerdo con la Policía, Ferreira Delgado golpeó a la mujer de manera violenta y también le disparó con una pistola de balines, causándole una grave herida en el ojo derecho, que terminó en la pérdida total del globo ocular.

Pero esto no fue todos, pues pasado un mes del primer ataque, Ferreira Delgado intentó asfixiarla y la amenazó con un cuchillo.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena al presentar pruebas contundentes durante el juicio para determinar su responsabilidad en los dos eventos de violencia contra Pérez Barragán.

Tras la captura, Ferreira Delgado fue presentado a la Fiscalía y lo enviado a prisión para cumplir su condena de 130 meses por violencia intrafamiliar agravada.