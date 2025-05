El actor y presentador caleño Marcelo Cezán, reconocido por su participación en producciones como ‘Amor sincero’, ‘Doña bella’, ‘Me llaman Lolita’, ‘Infiltrados’ y ‘Los Briceño’, entre otras, habló recientemente de la noche en que llegó a ‘el Cartucho’ en busca de droga para “seguir la fiesta”.

El actual presentador del reality ‘La casa de los famosos Colombia’ recordó este episodio durante una conversación con la periodista Anny Chavarría para el pódcast ‘El placer de tenerte’.

Instagram: @canalrcn Marcelo Cezán y Carla Giraldo, presentadores de 'La casa de los famosos Colombia'.

“Yo un día llegué al ‘Cartucho’ de aquí en Bogotá a buscar algo en pijama, recuerdo, con una babuchas. Estaba en una fiesta, se acabó todo y dije: ‘vamos para allá porque queremos seguir’. Era un espíritu en mí. Estaba poseído literalmente”, expresó Cezán.

El sector ‘el Cartucho’ fue el mayor expendio de drogas de Bogotá durante años, hasta que al principio de los 2000 la Alcaldía realizó una demolición para construir allí el parque metropolitano Tercer Milenio.

“Estaba poseído, no era yo”, dijo Marcelo, sugiriendo que su mente estaba completamente controlada por la adicción.

Pero su fama le ayudó en ese momento a salir de aquella situación de la que ahora se sorprende tanto. Un habitante de calle lo reconoció y le insistió que abandonara aquel lugar. Ahora Marcelo Cezán considera a esa persona como “un ángel”.

“Cuando yo entro al cartucho viene un ángel, un habitante de calle me reconoce y me dice: ‘¿Marcelo usted que está haciendo acá?’ y me saca prácticamente a las patadas”, relató el presentador de ‘La casa de los famosos’.

También compartió que en su proceso de recuperación fue clave el amor de su esposa Michelle Gutty y su relación con Dios, la cual se ha encargado de fortalecer cada día.

Usuarios de redes sociales se sorprendieron con la historia del actor caleño y le enviaron mensajes de felicitación por haber podido salir de la adicción.