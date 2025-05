El caso de presunto abuso sexual contra 12 menores de edad, entre los 2 y 3 años, por parte de un docente de un jardín infantil ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, tiene conmocionado al país.

Por este vil hecho fue capturado en días pasados Freddy Arley Castellanos, excuidador señalado de cometer dichos abusos sexuales, y de contagiar a dos de los menores con VIH, en el hogar infantil Canadá, perteneciente al ICBF.

El caso fue denunciado públicamente por Margie Espinel, madre de una de las presuntas víctimas y una de las principales voces en contra de la serie de abusos sexuales.

La mujer denunció, a través de un video en redes sociales, que está siendo víctima de amenazas y ataques por parte de los familiares del presunto abusador sexual. Espinel aseguró que ha recibido mensajes difamatorios e intimidatorios que buscan “limpiar el buen nombre del sospechoso”.

Margie señaló además que dichas amenazas en su contra serían con el objetivo de desviar la investigación y desacreditarla como madre y cuidadora. “Lo que pedimos es que todo el peso de la ley caiga sobre Freddy Castellanos y quienes actuaron como cómplices”, añadió.

La mujer señaló que desde que se hizo público el caso, varios sujetos y personas desconocidas han estado rondando la casa de su madre y hasta le han roto los vidrios en forma de advertencia. La dirección del inmueble consta en la denuncia formal.

Asimismo indicó, en entrevista con Caracol Radio, que en medio de las manifestaciones para exigir justicia contra Castellanos, varios hombres en moto se acercaron a su madre para tomarle fotos. Aseguró además que otros padres de familia involucrados en el caso también han recibido amenazas.

“Tenemos 10 casos de abuso confirmado y así estén intentando desacreditar mi imagen y mis denuncias por mi trabajo, del cual no me avergüenzo, acá lo importante es que se haga justicia por mi hija y por los demás niños que fueron víctimas de ese señor”, enfatizó la mujer.

Finalmente, la madre comentó en su denuncia pública que así ciertos actores del ICBF pretendan desviar la investigación, desacreditándola por su trabajo como modelo webcam, ella hará todo lo posible para que el presunto agresor pague.

“Lo que pedimos es que todo el peso de la ley caiga sobre Freddy Castellanos y quienes actuaron como cómplices, la coordinadora y las profesoras. (...) ¿Cómo es posible que un niño llore, grite de dolor pidiendo ayuda y nadie lo acompañe? ¿Por qué un profesor es el que tiene que llevar a los niños al baño? ¿Dónde está el control del Bienestar Familiar? Aquí hay negligencia y hay complicidad y, como mamá, no voy a parar y no me voy a callar hasta que vea que se hizo justicia en todos los casos", advirtió la joven.