Cada día van en aumento las estafas que se llevan a cabo a través de las redes sociales o con el uso de la tecnología.

De interés: Corte rechazó tutela con la que Nicolás Petro buscaba nulidad de su proceso

Por eso, recientemente los usuarios han identificado una nueva modalidad de hurto vinculado con Nequi, que es una de las aplicaciones más usadas.

Se trata de una nueva modalidad donde los delincuentes se comunican a través de mensajes de textos con sus víctimas potenciales.

Envían un mensaje asegurando que el usuario realizó una transferencia y adjuntan un link para revertir el proceso.

Según, luego que la persona ingresa en el link, lo dirige hacía un portal con virus para extraerle información personal. Lo que podría permitir a los estafadores obtener control del dispositivo, acceder a datos personales, contraseñas y otra información confidencial almacenada.

También le puede interesar: El 12 inicia ronda extraordinaria de paz entre Gobierno y ELN en Caracas