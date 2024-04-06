Este viernes 5 de abril la Fiscalía General de la Nación anunció el embargo de 39 bienes que pertenecerían a una supuesta red criminal al servicio del Clan del Golfo. En estos hechos, de acuerdo con ‘Semana’, se vio vinculado el reconocido comediante Juan Guillermo Noreña Zapata, más conocido como en el mundo del entretenimiento como ‘Carroloco’.

Por ello, las autoridades le realizaron la extinción de dominio a cuatro propiedades que suman más de doce mil millones de pesos.

De acuerdo con el ente investigador, los bienes decomisados fueron avaluados en 28 mil millones de pesos.

Según la información compartida por el medio capitalino, el humorista habría sido utilizado para lavar los dineros del grupo armado, y que además sería el testaferro de Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo.

La Fiscalía relaciona a ‘carroloco’ con la compra y venta de los bienes para hacer parecer legales las ganancias del Clan del Golfo.

Entre los predios más importantes está una finca de treinta mil metros cuadrados, avaluada en diez mil millones de pesos, que estaría ubicada en Fusagasugá, Cundinamarca. Los otros predios son: dos apartamentos, un parqueadero y un depósito ubicado en Bogotá.

En la información emitida por ‘Semana’ se indica que la presunta red criminal es integrada por varias personas en municipios del Valle del Cauca, Meta, Antioquia y Cundinamarca, quienes deben 'comprar y vender bienes muebles e inmuebles para dar apariencia de legalidad a las ganancias fraudulentas del grupo organizado Clan del Golfo',

Por su parte, los otros bienes embargados son: once lotes, seis apartamentos, cinco parcelas, cuatro casas, tres locales, dos fincas, dos vehículos, dos parqueaderos, un establecimiento comercial, una sociedad, una oficina y un depósito.

La Dijín emitió un comunicado en el que asegura que 'en cumplimiento de los lineamientos del Gobierno nacional, la Policía Nacional continuará con el desarrollo de este tipo de operaciones, afectando contundentemente las redes financieras y las rentas ilícitas de organizaciones multicrimen en el país'.