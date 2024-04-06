El Gobierno solicitó este viernes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizar su intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, a quien acusó de violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, en un caso por el que el tribunal emitió medidas cautelares exigiendo evitar un genocidio.

{"titulo":"'No debió haber ocurrido': Israel admite 'error' al atacar convoy humanitario","enlace":"https://www.elheraldo.co/mundo/israel-califica-de-error-ataque-covoy-humanitario-que-mato-7-empleados-de-una-ong-1083953"}

Según anunció el máximo tribunal de la ONU, Colombia argumentó que la Convención sobre el Genocidio (1948) es 'un instrumento cardinal del derecho internacional' y el caso 'plantea cuestiones vitales relativas a la interpretación y aplicación de varias disposiciones' que reflejan obligaciones de la comunidad internacional en su conjunto y de los Estados parte del tratado.

Colombia defendió que pide intervenir 'en la creencia genuina de que los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio deberían hacer todo lo que esté en su poder para contribuir a asegurar la prevención, supresión y castigo del genocidio', por lo que quiere ayudar a la CIJ a 'determinar la responsabilidad de cualquier Estado Parte del Convenio, por su incumplimiento con las obligaciones contenidas en el mismo'.

{"titulo":"Israel permitirá la entrega transitoria de ayuda a la Franja de Gaza","enlace":"https://www.elheraldo.co/mundo/israel-permitira-la-entrega-transitoria-de-ayuda-la-franja-de-gaza-1083825"}

El tribunal ha pedido ahora a Sudáfrica e Israel presentar observaciones escritas sobre la intervención de Colombia. El pasado 23 de enero, Nicaragua también solicitó a la CIJ autorizar su intervención 'como parte' en este procedimiento.

En una fase preliminar, la CIJ indicó medidas cautelares el pasado 26 de enero contra Israel, le exigió pasos 'inmediatos y efectivos' que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y le pidió castigar cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le pidió un 'alto el fuego' como había solicitado Sudáfrica.

A finales de marzo, la CIJ lamentó que los palestinos de Gaza 'ya no solo enfrentan un riesgo de hambruna', como había alertado en enero, sino que 'la hambruna ya está instaurada', por lo que emitió medidas cautelares adicionales contra Israel y le exigió evitar que su Ejército cometa actos de genocidio o impida 'mediante cualquier acción, la entrega de asistencia humanitaria urgente' a los civiles de la Franja.

{"titulo":"Colombia intervendrá ante La Haya en demanda de Sudáfrica contra Israel","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-intervendra-ante-la-haya-en-demanda-de-sudafrica-contra-israel-1082697"}

El tribunal exigió a Israel 'tomar todas las medidas necesarias y efectivas', en cooperación con la ONU, para asegurar la provisión 'sin impedimentos y a gran escala' de servicios básicos y asistencia humanitaria, incluidos alimentos, agua, electricidad, combustible, refugio, ropa, requisitos de higiene y saneamiento, suministros y atención médicos.

En otro caso separado, Nicaragua inició procedimientos ante la CIJ contra Alemania por no tratar de 'prevenir un genocidio' plausible contra los palestinos de Gaza, entre otras cosas al proporcionar 'apoyo político, financiero y militar' a Israel y al retirar la financiación a la agencia de la UNRWA.

El próximo lunes y martes serán las primeras audiencias de este caso, que se centrarán solo en la necesidad de emitir medidas cautelares contra Berlín.