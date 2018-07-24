El Juzgado Segundo de control de garantías de Roldanillo (Valle del Cauca) atendió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas privativas de la libertad para una pareja que transportaba 21 armas de fuego, en la vía que de Andalucía conduce a Cerritos (Valle del Cauca).

Carlos Alberto Orozco Colonia y Luz Ángela Vásquez Solís se movilizaban en un vehículo particular con sus dos hijos menores de edad y fueron detenidos en un retén de la Policía Nacional. En la parte trasera del automotor, los uniformados encontraron una bolsa plástica y dentro de ella una caja de cartón que escondía 21 armas de fuego (cuatro pistolas con sus proveedores y 17 tipo revolver).

En las audiencias concentradas la Fiscalía imputó cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por determinación del juez, Carlos Alberto Orozco Colonia debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario; mientras que Luz Ángela Vásquez Solís, recibió detención domiciliaria.

Actualización de la noticia

En mayo de 2021, el Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado de Buga precluyó la investigación a favor de Luz Ángela Vásquez Solís por “la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia por estos mismos hechos”.

Vale mencionar que la Fiscalía ni Procuraduría apelaron esta decisión judicial, por lo que la investigación contra la mujer mencionada quedó archivada.