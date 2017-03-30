El representante a la Cámara por Bogotá, Efraín Torres, sigue pronunciándose en casos en los que las víctimas sean menores de edad. En esta oportunidad, sostuvo que el fallo en contra de Rafael Uribe por el crimen de Yuliana Samboní 'es ejemplar y el funcionamiento de la justicia fue realmente ágil y eficiente'.

Sin embargo, criticó que 'miles de niños en Colombia son violados y sus perpetradores por acceso carnal violento apenas reciben de 12 a 20 años o si en vez de una niña, es un niño el abusado y asesinado, la condena es mucho menor'.

Torres aseguró que casos como el de Yuliana se presentan cerca de 6 veces por día en Colombia, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, por lo que reclamó mayor celeridad para que se apliquen las políticas necesarias que 'pongan freno' a los violadores y asesinos de niños.

El parlamentario también señaló que gran parte de la condena contra el arquitecto, de 38 años, se dio gracias a la ley del feminicidio que se promovió en el Congreso.