La constructora brasileña Odebrecht desmintió este miércoles las versiones sobre el presunto cierre de sus operaciones en Colombia, donde está inmersa en un escándalo por el pago de sobornos para obtener licitaciones y financiar campañas políticas.

'Odebrecht manifiesta a la opinión pública que la información divulgada a través de algunos medios prensa acerca del cierre de sus operaciones en Colombia es falsa', señaló la empresa en un comunicado.

En la información, Odebrecht aclaró que sucede 'todo lo contrario' e indicó que 'está desplegando todos los esfuerzos, a través de la colaboración con la Justicia, para seguir trabajando en el país y responder por sus compromisos'.

Versiones de prensa que circularon daban cuenta del presunto cierre de las operaciones de la constructora.

Por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para la firma brasileña en este país.

También está tras las rejas el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido 6,5 millones de dólares en sobornos de esa firma.

El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para obras en el río Bogotá.

Asimismo, a finales de febrero pasado, la Fiscalía congeló 686 bienes por valor de unos 18,3 millones de dólares a Bula tras descubrir que están relacionados con la organización criminal 'Oficina de Envigado' y con la constructora brasileña.

También citó a interrogatorio a los gerentes de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, su rival en estas últimas, como parte de las investigaciones por el ingreso de dinero de Odebrecht.