El senador y candidato presidencial del Polo, Jorge Robledo, aseguró este lunes en rueda de prensa que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, 'miente' sobre las asesorías que prestó a la corrupta Odebrecht para 'ocultar' que trabajó con la constructora brasilera en consultorías frente a la cuestionada vía Ocaña-Gamarra.

Desde la Comisión Quinta del Senado de la República, el parlamentario y candidato izquierdista advirtió que 'Martínez Neira miente y está ocultando información de las asesorías que su grupo de abogados brindó a Odebrecht en su intención de ganar varias licitaciones de importantes obras de infraestructura en el territorio nacional'.

Aunque el jefe del ente de investigación penal aseveró en un comunicado emitido el pasado 21 de febrero que asesoró en 2012 a la Concesionaria Ruta del Sol en un 'contrato de estabilidad jurídica' con el Gobierno y que 'esto nada tiene que ver con los asuntos que actualmente son objeto de investigación' por el escándalo de los sobornos por 11,2 millones de dólares de la multinacional en el país, Robledo asegura que 'esa información lo que está es tratando de ocultar un contrato para asesorar la viabilidad legal de entregarle a la concesionaria, sin licitación, la vía Gamarra-Ocaña'.

Y agrega en este sentido el legislador de las toldas amarillas que 'Martínez Neira actuó ilegalmente como ministro de la Presidencia al aprobar el Conpes 3817 de 2014, que le entregó a dedo a Odebrecht y a su socio, el Grupo Aval, dicho contrato'.

Además, aseguró, 'el fiscal también está ocultando dos asesorías en los años 2010 y 2015, donde se Otorgaban rebajas de impuestos y otras gabelas a la multinacional brasilera y a sus socios colombianos'.

También se refirió el senador a 'los negocios irregulares entre el Banco Agrario, el consorcio Navelena, el Banco de Occidente y Corficolombiana, estas últimas representantes del Grupo Aval, lo mismo que al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien intervino indebidamente y con manejo de información privilegiada en el proceso y la relación crediticia entre el Banco Agrario y Navelena'.

Cabe anotar que Vargas Lleras sería eventualmente contendor de Robledo en las presidenciales de 2018 por el partido Cambio Radical, y que el fiscal Martínez es reconocido por ser cercano al exvicepresidente.

Finalmente, insistió el candidato en que el fiscal Martínez 'tiene la obligación de declararse impedido en las investigaciones sobre el escándalo de Odebrecht y todos sus socios'.