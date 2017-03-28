La Sección Segunda del Consejo de Estado declaró nulo el decreto que fijó el aumento del 7 por ciento en el salario mínimo para 2016, al tiempo que exhortó al Gobierno Nacional a que cada vez que se vea obligado a decretar el aumento anual, lo haga explicando con suficiencia y precisión cuáles fueron los motivos que lo llevaron a calcular el respectivo incremento.

No obstante, el alto tribunal de lo contencioso administrativo aclaró que su decisión 'no afecta los salarios, tributos, multas y demás pagos que fueron efectuados con base en dicha norma'.

La decisión del Gobierno, advierte la corporación, 'no contó con la motivación adecuada, pues no explica, como es debido, la incidencia de factores como la inflación, índices de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y demás elementos que fueron referentes para el cálculo del aumento'.

En el fallo, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena, se lee que, por ejemplo, frente al índice de precios al consumidor, IPC, proyectado para el año pasado, el Gobierno se limitó a explicar que la meta de inflación para ese año era del 3 por ciento.

Por ello, la sala consideró que 'no se explicó la influencia de las cifras', al tiempo que al respecto de otros asuntos base para la fijación 'los datos fueron incompletos'.

La providencia, resaltó el Consejo de Estado, tiene efectos únicamente hacia el futuro, pero exhortó al Gobierno para que una situación como esta no se vuelva a repetir.

'La motivación del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mínimo deberá explicitar con la mayor claridad y precisión, los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros que llevan al Gobierno Nacional a fijar el salario mínimo en una cuantía determinada, de tal suerte que los ciudadanos puedan conocer las razones objetivas de su determinación', se lee en la providencia.

En 2016, cuando el sueldo básico pasó de 644.350 pesos a 689.455 pesos, los representantes de los trabajadores criticaron dicho incremento al considerarlo insuficiente para la subsistencia de los estratos más bajos del país.

Por ello, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, demandó el decreto ante el alto tribunal, poniendo de presente que la inflación en 2015 fue de 6,77 por ciento, el incremento del salario fue del 7 por ciento y el costo de vida para la población de bajos ingresos fue de 7,26 por ciento en 2015 según el Dane.

El decir, el alza del salario estuvo por debajo de lo que subió el costo de vida para los más pobres del país, que son los que suelen ganar el salario mínimo en cuestión.

Y con esa postura estuvo de acuerdo la Procuraduría, argumentando que el Ejecutivo vulneró el derecho a la igualdad: 'el reajuste decretado es superior a los porcentajes del IPC, para los ingresos medios y altos, pero menor que el establecido para los ingresos bajos, haciendo que quienes perciben el salario mínimo asuman una carga que resulta inconstitucional'.