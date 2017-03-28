República Dominicana y Colombia firmaron este martes un acuerdo bilateral mediante el que se establecen unos mecanismos de diálogo político permanente con la finalidad de intercambiar opiniones y consultas sobre asuntos de interés común de cualquier ámbito.

Así se comunicó oficialmente por el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, durante la celebración de la primera jornada de la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla 2017, que comenzó este martes en Costa Rica.

En representación de ambos países, el acuerdo fue rubricado por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.

Tras la firma del documento, Vargas expresó que para República Dominicana 'la firma de este Memorando de Entendimiento que establece un mecanismo de diálogo político bilateral permanente entre nuestros ministerios de Relaciones Exteriores, es una clara muestra del compromiso político que tenemos de profundizar, aún más, las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones'.

Vargas consideró el acuerdo como trascendental e histórico para ambos pueblos al estimar que el mismo será un escenario 'que nos brindará un marco de respeto mutuo, acogido a las normas y el Derecho Internacional'.

El canciller dominicano señaló que a partir de la firma de este acuerdo, ambas naciones se comprometen a avanzar en el interés común de fortalecer el comercio y la inversión, sobre todo, intercambiando sus mejores experiencias en políticas públicas en materia social, educativa y cultural.

Además, incrementar la cooperación en áreas como turismo, energía, ciencia y tecnología y asumir el reto de incrementar el comercio bilateral y la atracción de inversiones a través de una política de integración en el marco de los escenarios regionales.

Vargas subrayo, que el memorando crea un mecanismo de diálogo de vital importancia para ambos pueblos que deberá reflejarse en un mayor beneficio para sus respectivos países.

En la cumbre participan ministros de Relaciones Exteriores y para mañana se celebrará la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países que conforman el mecanismo de integración mesoamericano: México, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y Guatemala.