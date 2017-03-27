La junta directiva de la Refinería de Cartagena, Reficar, aprobó el 10 de junio de 2015 un plan de incentivos por cerca de 100 mil millones de pesos para 3.900 trabajadores, con el fin de que terminaran la obra a tiempo. No obstante, a pesar de que como se sabe no concluyeron los trabajos a tiempo, se pagó tal cantidad.

Este asunto hace parte del perjuicio patrimonial por 6.080 millones de dólares que en total significó la feria de anomalías en la modernización de la planta de Reficar.

De acuerdo a la emisora capitalina 'Caracol Radio', por la intención de terminar la modernización de la planta antes del 21 de octubre de 2015, cuando se planeaba la inauguración por parte del presidente Juan Manuel Santos, la junta avaló el multimillonario plan.

La idea era que si los empleados lograban poner en funcionamiento en septiembre las unidades de Crudo, Hidrocraqueo, Coque, Craqueo Catalítico y Alquilación de la Refinería, se les pagaría el 100 por ciento del incentivo, que correspondería a cuatro salarios mensuales adicionales a cada trabajador.

Y si las obras terminaban en los meses posteriores a la meta, bajaban los meses de salario en los incentivos.

Las actas de la junta indican al respecto que el 14 de octubre de 2015 los pagos de los incentivos fueron aprobados, contra entrega del certificado 'Listo para el arranque', que se suponía daba cuenta de que estaban en capacidad de operar las cinco unidades claves de la planta.

No obstante, existía un informe previo que señalaba que la unidad de Crudo tenía 117 observaciones. Y la Contraloría descubrió que hasta el 18 de febrero de 2016 fue que empezó a funcionar la unidad de Craqueo Catalítico, así como el 21 de febrero la unidad de Coque, el 12 de abril la Unidad de Hidrocraqueo y el 11 de julio la Unidad de Alquilación.

Ya desde el pasado 7 de diciembre, el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, había anunciado en rueda de prensa que 'con el único propósito de terminar rápidamente la refinería, se aprobó un plan de incentivos cuyo objetivo era establecer un reconocimiento que motivara al personal de preparación y puesta en marcha del proyecto. La administración no cumplió las condiciones ni metas establecidas. Tampoco se alcanzó la producción a que se aspiraba con la refinería, pues siempre ha estado por debajo de lo proyectado. No se justificó un incentivo de la magnitud del aprobado, situación que contribuyó a aumentar sustancialmente los costos del proyecto'.