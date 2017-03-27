Otro video se hizo público a través de las redes sociales, sobre el bochornoso acto que, bajo los efectos del alcohol, protagonizó una mujer identificada como Camila, en el vuelo AV244 de Avianca con destino a Nueva York.

La alterada pasajera sostuvo una discusión con otra viajera, por lo que la tripulación de la nave –que despegó de Bogotá– tuvo que intervenir para intentar controlar la situación.

'Fue un incidente entre dos pasajeras en el que tuvo que intervenir la tripulación. Lo ocurrido no alteró la seguridad del vuelo y este aterrizó con normalidad. Una pasajera alteró por unos minutos el orden en la ruta. Logró ser controlada y el vuelo continuó su curso con normalidad', explicó la aerolínea.

Finalmente, después de contralada la situación, el avión aterrizó en el aeropuerto Jhon F. Keneddy a la hora prevista.