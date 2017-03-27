Después de evaluar los primeros 100 días de la implementación del Acuerdo final de paz y tras una extenuante jornada de trabajo que se extendió durante el fin de semana, el Gobierno Nacional y el secretariado de las Farc acordaron dar celeridad a seis temas puntuales del proceso.

El presidente Juan Manuel Santos trinó en su cuenta personal de Twitter: 'Se revisaron avances en calendario de desarme, zonas veredales, reincorporación y asuntos normativos. Mañana (hoy) lo discutiremos en Consejo de Ministros'.

Las mesas de trabajo se realizaron a puerta cerrada y bajo un completo hermetismo en el salón Paz de la Gobernación de Bolívar en Turbaco. Cuatro anillos de seguridad conformados por uniformados de la Armada Nacional, la Policía y el esquema de seguridad de Presidencia garantizaron el normal desarrollo de la reunión.

Al encuentro, realizado en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), asistieron por parte de las Farc Iván Márquez, Pastor Álape, Carlos Antonio Lozada, Jesús Santrith y Timochenko. Por parte del Gobierno, participan en esta jornada, el ministro para el postconflicto, Rafael Pardo; del Interior, Juan Fernando Cristo, de Trabajo, Clara López, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Los seis temas que se van a agilizar son el desarrollo legislativo, garantías de seguridad, tránsito a la legalidad, Zonas Veredales Transitorias de Normalización, reincorporación y cronograma de la dejación de armas.

Desarrollo legislativo

En cuanto al desarrollo legislativo se acordó priorizar el trámite de las normas necesarias para la implementación del Acuerdo Final.

El Gobierno Nacional presentará en abril ante el Congreso un paquete de proyectos de reforma constitucional y de ley para el desarrollo del Punto 1 del Acuerdo Final (Desarrollo Agrario Integral), además de la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Garantías de seguridad

Hay compromiso para agilizar la activación de los mecanismos e instancias establecidas en el Acuerdo Final, incluyendo el diseño y puesta en marcha del Pacto Político Nacional que busca garantizar el efectivo compromiso de los colombianos para que no se utilicen las armas para hacer política.

Tránsito a la legalidad

Las Farc se comprometen a completar el listado de todos sus hombres y mujeres en los próximos días, incluyendo las milicias, para agilizar su acreditación y reincorporación. A su vez, el Gobierno Nacional dará el apoyo necesario a las instancias competentes encargadas del trámite de amnistías con el fin de agilizarlas.

Zonas Veredales

El Gobierno se compromete a entregar en abril en su totalidad la infraestructura de las zonas veredales, incluidas las áreas para la recepción. De igual forma quedarán dotadas con ambulancias y personal médico.

Reincorporación

Se revisaron los programas y se definió la oferta institucional y de proyectos productivos para los hombres y mujeres de las Farc, con el fin de brindar seguridad socioeconómica una vez termine su tránsito a la legalidad.

dejación de armas

Como parte del compromiso de acelerar este proceso, continuará la dejación de armas de los integrantes de las Farc que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y de las personas que empezarán la capacitación para ser parte de la Unidad Nacional de Protección; también de las que participan en desminado humanitario y en sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Estas personas serán prioritariamente acreditadas e iniciarán su reincorporación. Además se avanzará en el cumplimiento del cronograma acordado de dejación de armas.