Debido a la carencia 'absoluta' de material de oficina para desarrollo de las labores, la Sección Tercera del Consejo de Estado le solicitó a través de un comunicado a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, en cabeza de Martha Lucía Olano Guzmán, 'suspender' lo términos de manera inmediata.

En el texto, conocido por EL HERALDO, el presidente de la Sección Tercera Jaime Orlando Santofimio Gamboa advierte al CSJ que 'los insumos de trabajo se han solicitado de manera reiterada desde el mes de diciembre de 2016, sin que a la fecha se provean'.

Seguido, Santofimio Gamboa reitera al CSJ que la Secretaría no cuenta con 'materiales básicos y esenciales para su buen desempeño' como son: 'tonner para impresora, sobres de manila, sobres con ventanilla, cinta pegante ancha, bisturís grandes, papel para impresora, entre otros elementos, lo cual imposibilita el funcionamiento de esta dependencia, ocasionando el retraso y la paralización de la proyección de los autos y sentencias de esta sección'.

Además, el presidente reconoce que desde el año anterior los magistrados vinculados a la Sección y los empleados de la Secretaría 'compran en papelerías el material de trabajo'.

'Le ruego la atención inmediata a este pedido en aras del buen funcionamiento de la administración de justicia', finaliza Santofimio la solicitud a su superior.

La Sección Tercera está conformada actualmente por nueve magistrados, los cuales se dividen en tres subsecciones: las subsecciones A, B y C. Esta sección conoce, principalmente, de las controversias de carácter contractual que se dan entre los particulares y el Estado colombiano, así como de demandas instauradas en uso del medio de control de reparación directa, en los que se discute la responsabilidad extracontractual del Estado, equivalente, en síntesis, a la responsabilidad civil conocida en la jurisdicción ordinaria, pero en eventos en que se considera que el daño es jurídicamente imputable a una entidad estatal.