La procuraduría General de la Nación pidió acelerar las medidas de embargo y secuestro sobre las acciones, participaciones, derechos o cuotas sociales que la constructora brasilera Odebrecht tiene en la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Así lo anunció el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el ente de vigilancia al Tribunal administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, el órgano de control pidió la designación de un secuestre, que provenga de una entidad del estado y que represente a la firma brasilera hasta la terminación y liquidación del contrato.

Asimismo, el Ministerio Público aclaró que, pese a que el 22 de febrero pasado se suscribió el acuerdo de terminación y liquidación, 'la terminación real del contrato aún no se ha dado', puesto que el control de las obras y de la concesionaria 'aún no están en poder de instituciones del gobierno'.

En medio de esta 'transición', al órgano de control le preocupa, entre otras cosas, la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, por lo que 'ha incrementado sus acciones de vigilancia y seguimiento en 5 departamentos que atraviesan la Ruta del Sol'.

Manifestó, también, que le inquieta que se incrementen los gastos por parte de Odebrecht y que se conviertan en pasivos que imposibiliten la financiación del proyecto a largo plazo.

Así las cosas, es menester para la Procuraduría, que el estado adelante 'de inmediato' un nuevo contrato para terminar el proyecto, con otro concesionario, seleccionado de forma transparente, 'mediante licitación pública'.

Finalmente, advirtió el ente, espera que la próxima semana el Tribunal de Arbitramento declare la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes, y se nieguen las pretensiones de la Concesionaria por más de $798 mil millones de pesos.

Investigación contra Banagrario

Por presuntas irregularidades en la compra de cartera de libranzas que vinculan empresas como Estraval, Centro de Servicios Crediticios, Activos y Finanzas y Cartera Bayport, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del Banco Agrario de Colombia (BAC).

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el organismo de control observó que este establecimiento financiero '(…) no contó con un estudio financiero que valore los aspectos relativos a la incursión del BAC en esta sección de negocio' y tampoco analizó 'los beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas'.

Advirtió la delegada para la Economía y la Hacienda Pública que en una auditoría del mismo banco encontró que 'los problemas del negocio se debieron en buena parte a la improvisación de la parte operativa'.