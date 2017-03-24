Ante el asesinato de al menos 127 líderes sociales desde el año pasado en el país, el presidente de la Comisión Séptima del Senado, el senador del Partido Liberal, Édinson Delgado Ruiz, hizo un llamado a las autoridades nacionales 'para revestir de confianza los acuerdos de paz, estableciendo medidas especiales de protección para cientos de líderes sociales que han visto amenazadas su integridad y su vida en la lucha por hacer de Colombia un país más equitativo y justo'.

Advirtió el legislador de las toldas rojas que 'no podemos permitir que ese sueño de paz, que hoy vemos tan cerca, sea arrebatado por unos pocos que ven su negocio en la prolongación de la guerra'.

Luego de que el informe anual de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportara que en el último año fueron asesinados en Colombia 127 líderes, en su gran mayoría residentes en las mismas zonas que estaban siendo ocupadas por las Farc, la solicitud de Delgado es la de 'proteger esos líderes de negritudes, de comunidades indígenas, de víctimas del conflicto o reclamantes de tierra', como 'una forma de blindar el proceso de paz y evitar que se prolongue por más tiempo el espiral de violencia en Colombia'.

Y concluyó el senador en este sentido: 'tenemos un compromiso histórico con las nuevas generaciones y retroceder a las épocas más aciagas del asesinato de líderes sociales y políticos en nuestro país no puede ser una opción', refiriéndose a los cerca de 3 mil crímenes perpetrados hace 30 años contra militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista que habían hecho parte del proceso de paz de la época.