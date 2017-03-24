En medio de un fallo administrativo de 98 páginas, Cormagdalena declaró este jueves la caducidad del contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, adjudicado en 2014 por 2,5 billones de pesos a Navelena, consorcio en que Odebrecht tenía el 87 por ciento.

'Declaramos el incumplimiento definitivo y la caducidad del contrato de concesión de navegabilidad del río Magdalena', informó el director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, agregando que 'Navelena tenía la obligación de conseguir los recursos para iniciar las obras entre Barranca y La Dorada, pero lo que queremos es casi llegar a Bogotá, y esas obras son costosas y se necesitaba tener unos compromisos en firme de los bancos, y ellos no lo lograron cumplir'.

Sobre la cláusula penal que obliga al consorcio que conformaban la brasilera y la barranquillera Valorcón a pagar más de 55 mil millones de pesos, Andrade explicó: 'todos los contratos de concesión tienen una cláusula penal respaldada por garantías de aseguradoras, y en este caso tiene el valor de 55 mil millones de pesos. Esa es la multa por el incumplimiento grave y en caso de que Navelena no haga ese pago, podemos acudir a las aseguradoras'.

Cambios en la APP

Acerca del nuevo proceso licitatorio que se viene ahora, el alto funcionario afirmó que 'ya está lista la estructuración de la nueva App, con una mejora sobre la anterior, una vez concertemos con portuarios y navieros, debemos entonces obtener permisos de Hacienda, el Conpes y el DNP. La contratación de la nueva App se iniciaría en julio, y se estaría adjudicando en diciembre, para que en enero tuviéramos una nueva concesión en operación'.

Sin embargo, Andrade aseguró que desde ya se contempla 'un plan para asegurar la navegabilidad en el río en lo que queda de este año. Básicamente vamos a trabajar en un convenio con el Invías para hacer un dragado desde el puente Pumarejo hasta el mar y en el resto del río trabajaremos un convenio entre Ecopetrol y Cormagdalena. La idea es conseguir más recursos y tendríamos un aporte del Invías de 10 mil millones de pesos y otro de Ecopetrol de otros 10 mil millones, que sumados a los 20 mil millones que tiene Cormagdalena, son 40 mil millones de pesos para hacer dragados y obras, que es un número superior a lo que se ha invertido nunca en dragados en el río Magdalena'.

El acto administrativo también dispuso que se reversarán a la Nación los bienes en manos de Navelena, que son equipos para hacer mediciones de profundidad, y por los cuales ha aumentado el flujo de carga en el río, ya que hace dos años se movilizaban 1,6 millones de toneladas y en 2016 se movieron ya 2,4 millones de toneladas.

Precisó en este sentido el director interino de la corporación que 'a Navelena no se le ha pagado un peso, ha trabajado dos años en dragados y mediciones sin recibir un peso'.

Frente a las mejoras que contempla la nueva App se cuentan 'la necesidad de hacer inversiones en los tajamares, que no han tenido mantenimiento en mucho tiempo; y la zona de aproximación entre los kilómetros cero y dos mar afuera ahora estará incluida; y también hay zonas de giros en que se devuelven los barcos y zonas de fondeo que deben ser incluidas igualmente'.

La decisión de Cormagdalena fue objeto de un recurso de reposición por parte de Jaime Velásquez, apoderado de Navelena, por lo que se citó a una nueva audiencia de sustentación de dicho recurso para el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana en las instalaciones de la corporación autónoma.

Antes de la lectura del fallo, igualmente el consorcio solicitó la nulidad del proceso de caducidad porque, aseguraron, los hechos que motivaron la pesquisa ya habían sido objeto de revisión en diciembre pasado. No obstante, Cormagdalena consideró que ese argumento ya había sido expuesto en los descargos y, por ende, se daba respuesta a este en el mismo fallo.