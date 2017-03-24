El presidente Juan Manuel Santos invitó este viernes a los colombianos para que se apoderen de 'esa paz y no permitir que los que quieren descarrilarla puedan descarrilarla'.

Desde Cartagena, donde instaló el foro 'En la Ruta de la Paz: Diálogos Políticos para la Apertura Democrática', el Jefe del Estado se refirió a las pretensiones de algunos sectores de renegociar los acuerdos.

En ese sentido, indicó que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc no son renegociables y puso de presente que a lo sumo son susceptibles de mejoramiento si las dos partes así lo convienen.

'Algunos pretenden renegociarlos en la mitad del camino. Renegociarlos después de haber sido firmados en diferentes instancias, no. Los acuerdos no son renegociables, los acuerdos, si acaso son susceptibles de mejorarlos a través de las discusiones. Ahí está la palabra del Estado colombiano y eso es algo que la propia Constitución establece', dijo.

Subrayó que en desarrollo del proceso de implementación 'no vamos a renegociar ni abrir la puerta para renegociar los acuerdos, por supuesto que si podemos lograr mejoras en los acuerdos, bienvenido sea, pero tiene que ser de común acuerdo entre las partes'.

Santos también se refirió a la construcción de la paz cuyo eje es el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Puso de presente que 'aquí ha habido gente que quiere descarrilar el Acuerdo de Paz. No vamos a permitir que se descarrile el Acuerdo de Paz por ningún motivo'.

'Lo he dicho también muchas veces, no es una paz del Presidente, no es una paz mía', enfatizó el Mandatario.

Por último, invitó, una vez más, a los colombianos para que se apoderen de 'esa paz y no permitir que los que quieren descarrilarla puedan descarrilarla'.