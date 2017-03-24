'Es importante ver cómo se transforma nuestra financiación en proyectos que queremos, es muy interesante trabajar con todo el pueblo, los que han sido opositores de todo el proceso de restitución de tierras, ahora se vincularon, vemos cómo todo el pueblo trabaja conjuntamente, sí se pueden superar las diferencias'.

Con estas palabras inició su intervención la embajadora de Suecia, Marie Andersson, en su visita al predio Pertenencia, donde se realizan iniciativas productivas de beneficiarios de restitución de tierra en Sucre.

Añadió que su país seguirá apoyando durante 5 años más la consolidación de la paz en Colombia y destacó el manejo que se le ha dado a la financiación que han ofrecido en el tema de restitución de tierras.

'Nosotros invertimos más de 20 millones de dólares por año en Colombia y en los próximos 5 años invertiremos un billón de coronas suecas, es bastante dinero que aportaremos porque estamos muy interesados en que se puede consolidar esta paz y que Colombia pueda tomar pasos en paz', enfatizó Andersson.

Pertenencia está habitado por familias que durante mucho tiempo abandonaron sus predios a causa de la violencia y han vuelto, desde entonces, hacen parte de proyectos de fortalecimiento de los procesos de sostenibilidad de restitución de tierras.

El director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que esto es una prueba que se está viviendo el posconflicto, 'a esta zona los únicos que venían eran los actores armados, hoy vienen las instituciones, la comunidad produce y tienen mejores economías y lo mejor, hay reconciliación'.