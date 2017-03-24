De ahora en adelante, los intérpretes de lengua de señas colombiana que no posean título académico deberán someterse obligatoriamente a una evaluación escrita del ministerio de Educación. Con estas medidas, la cartera busca optimizar la calidad de la educación para los estudiantes sordos.

Esta disposición hace parte de lo establecido en la Resolución 5274, firmada el pasado 21 de marzo por la ministra Yaneth Giha Tovar. 'Quien esté interesado en obtener este reconocimiento oficial deberá radicar una solicitud ante el ministerio de Educación', precisó el despacho en un comunicado.

'Hoy no podemos saber qué intérprete es de calidad y cuál no, y este es uno de los factores que está afectando la calidad de la educación de los más de 7.000 estudiantes sordos que se encuentran en los colegios públicos del país. Con esta Resolución buscamos mejorar la calidad en la interpretación de esa lengua, para que estos estudiantes tengan mejores procesos de aprendizaje', dijo la Ministra.

Asimismo, la cartera dispuso la creación de un registro nacional de intérpretes, que será administrado por el Instituto Nacional para Sordos (Insor) – encargado también de realizar la evaluación a los intérpretes no oficiales- .

Con esta base de datos, explicó el Ministerio, se busca agilizar la contratación y hacer un seguimiento más estricto del cumplimiento de las normas de ética.

Igualmente, advirtió el despacho, será una base para los sectores justicia y comunicaciones, 'que por ley deben hacer accesibles sus servicios a la población con discapacidad auditiva del país, unas 560 mil personas'.

Además, la cartera que dirige Yiha informó que se está trabajando con el Sena y el Insor en la construcción de un programa tecnológico en interpretación de lengua de señas colombiana-español, y en la formulación de un código de ética, en el que participan otras instituciones.