El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, confió hoy 'un acuerdo amistoso y amigable' en relación al contencioso por la liquidación por parte del Gobierno colombiano de la empresa Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa.

Dastis hizp estas declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), al apostar por un acuerdo entre la empresa y el Gobierno colombiano antes de que el conflicto llegue a manos de la justicia.

'Confiamos en que va a haber acuerdo. Tenemos las mejores relaciones con Colombia y vamos a utilizarlas para ayudar a que haya solución', destacó el ministro.

Electricaribe está participada en un 85 % por el española Gas Natural Fenosa y en un 15 % por el Gobierno colombiano.

El Ejecutivo colombiano intervino la compañía en noviembre de 2016 y la liquidó el pasado día 14 debido a sus cuantiosas pérdidas económicas y por considerar que no presta un servicio adecuado.

Según la filial colombiana en Colombia, parte de los problemas de la empresa se deben a la alta tasa de impago de sus usuarios y al robo de electricidad de sus redes.

Electricaribe da cobertura a 2,5 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, todos ellos en la región del Caribe.