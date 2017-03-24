Condenada exviceprocuradora por despido injustificado de funcionaria

Con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, el Consejo de Estado condenó en acción de repetición a la exviceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, y a otros dos magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, al considerar que violaron los derechos de una funcionaria de la Rama Judicial a por apartarla del cargo de manera indebida.

Por esta decisión emitida por la Sección Tercera del alto tribunal, Castañeda al igual que José Manuel Diazgranados y Norbey Padilla tendrán que devolverle a la nación una suma de 400 millones de pesos por haber violado el debido proceso de la afectada, puesto que no tuvieron en cuenta los motivos que la obligaron a ausentarse de su puesto de trabajo.

Los hechos que motivaron esta actuación tuvieron su origen en la decisión de dicho Tribunal Administrativo de declarar el abandono injustificado del cargo de una escribiente que trabajaba en esa corporación, en octubre de 2001.

La insubsistencia fue firmada en acto administrativo por ese entonces por Martha Isabel Castañeda Curvelo, José Manuel Díazgranados Díazgranados y Adonai Ferrari Padilla, que para la fecha de los hechos se desempeñaban como magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena.

La afectada interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que terminó siendo resuelta a su favor por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en mayo de 2011.

La decisión condenó a la Rama Judicial al pago de los salarios y prestaciones que había dejado de percibir la servidora desde el momento en que fue desvinculada de su puesto de trabajo, además de tener que reintegrarla a su cargo.

Por lo anterior, y en cumplimiento del fallo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se vio obligada a cancelarle a la demandante más de 400 millones de pesos en febrero de 2013, por lo que esta, a su vez, interpuso una demanda de repetición contra los responsables de la decisión.

Tras la anulación de la elección de Alejandro Ordóñez en septiembre del año pasado, Martha Isabel Castañeda asumió como procuradora general encargada durante 30 días mientras era escogido un procurador ad hoc que permaneciera en el cargo hasta que fuera escogido el procurador en propiedad de la terna conformada por Jorge Perdomo, Fernando Carrillo y María Mercedes López.

La samaria Martha Isabel Castañeda es abogada especialista en Derecho Procesal y en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Fue la mano derecha del saliente procurador Ordóñez y estuvo al frente de investigaciones claves, como el desfalco a la salud.