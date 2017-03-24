Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y Quito acordaron este jueves, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), intercambiar experiencias y liderar políticas para garantizar los derechos de las mujeres en los sistemas de transporte público masivo.

Al cierre de dos sesiones de trabajo en Bogotá, las capitales de Colombia, Argentina, México y Ecuador se sumaron a la plataforma ‘Transport Gender LAB’, que les permitirá poner en común las iniciativas para prevenir el acoso sexual y otros delitos contra usuarias del transporte.

'Es un compromiso para intercambiar experiencias, sistematizar sobre todo información y experiencias relacionadas con el transporte y el uso que le dan las mujeres', explicó a Efe la secretaria de la Mujer de Bogotá, Cristina Vélez.

Según el BID, que aportará 600.000 dólares para apoyar esta plataforma, el nivel de inseguridad y el porcentaje de mujeres víctimas de acoso sexual en los sistemas de transporte público 'son muy elevados'.

Cifras difundidas por este organismo indican que en Quito, un 67 % de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual dentro de un sistema de transporte y en Bogotá un 64 %.

La jefa de la Unidad de Género del Patronato de San José del municipio de Quito, Thalía Bueno, explicó que las cuatro ciudades coincidieron en la necesidad de 'incorporar y generar infraestructura que sea apropiada y que considere los patrones de uso de movilidad de las mujeres'.

La funcionaria destacó que en Quito, donde la mayoría de denuncias por acoso están relacionadas con tocamientos, se estrenó hace unas semanas un sistema que permite a las mujeres denunciar mediante mensajes de texto si es víctima de acoso sexual en el transporte.

'La facilidad que da la plataforma es que la afectada recibe una llamada inmediatamente, una llamada de acompañamiento (...) que permite es valorar el caso y darle opciones a la usuaria' sobre lo que quiere hacer, como denunciar, bajarse en la próxima estación para ser atendida, entre otras, aseguró Bueno.

Resaltó que en el proyecto de construcción del metro en Quito están evaluando posibilidades como incorporar centros de desarrollo infantil o de atención al adulto mayor en las estaciones.

Por su parte, la coordinadora del Área de Políticas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, Makieze Medina Ortiz, expuso el caso de esa urbe, donde han sido dispuestos autobuses exclusivos para usuarias, denominados 'Ateneas', y que se han ampliado a personas con discapacidad y adultos mayores.

Medina llamó la atención sobre el hecho de que 'la infraestructura urbana no se ha hecho considerando las necesidades de mujeres y niñas' e indicó que 'incorporar la perspectiva de género es uno de los ejes fundamentales para el programa de Ciudad Segura para mujeres y niñas' que desarrollan.

A su juicio, el acuerdo suscrito hoy en Bogotá es fantástico para aquellas ciudades que ya empiezan a reconocer la prioridad de género en el transporte.

'Reconocimos que tenemos un referente común que es el problema de seguridad y que ya hemos dado pasos en materia de prevención y de sanción', agregó.

La jefa de gabinete de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte de Buenos Aires, Julieta Beruzo, señaló la importancia de incorporar mujeres al área de infraestructura, como una forma de incorporar la perspectiva de género en el diseño de los proyectos de transporte.