Ante el Congreso de la República el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó el proyecto de acto legislativo de Regalías, por medio del cual se busca financiar la construcción de un país en paz con el aporte del Sistema General de Regalías, SGR, durante las próximas dos décadas.

Al respecto, el jefe de la cartera económica señaló que 'esta iniciativa busca asignar a las regiones recursos adicionales del Sistema General de Regalías para la implementación del Acuerdo Final, por el orden de los $17,4 billones'.

Tras radicar la iniciativa el pasado miércoles, Cárdenas explicó además que el proyecto destinará, durante los próximos 20 años, un 7% de los ingresos del SGR, así como los rendimientos financieros que genere el Sistema en este periodo, a inversiones necesarias para la implementación del Acuerdo final. Esto representa cerca de $700 mil millones anuales adicionales para la paz.

Así mismo, la normativa da traslado, por una sola vez, de una parte de los saldos a 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con cargo a los cuales no se haya aprobado proyectos, a la asignación especial para la paz.

'Con esta medida, se lograría destinar al rededor $1 billón para inversiones prioritarias y urgentes como la habilitación de vías terciarias en los municipios más afectados por el conflicto armado', aseguró el ministro.

Afirmó en este sentido que este acto legislativo permitirá que las entidades territoriales que ya hayan cubierto su pasivo pensional territorial, puedan destinar los recursos excedentes provenientes del SGR a proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final: 'con esta medida, se liberarían cerca de $180 mil millones anuales en 800 entidades territoriales que ya tienen su pasivo cubierto'.

Finalmente, el alto funcionario precisó que los recursos de la asignación especial del 7% para la paz y los rendimientos financieros del SGR, se distribuirán entre las entidades territoriales, con base en criterios de nivel de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional, y existencia de economías ilegales.

Y reiteró que la creación de una nueva asignación de inversión con cargo a los ingresos del SGR no afecta los montos previstos para las asignaciones directas y los demás fondos de inversión.