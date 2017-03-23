La Corte Constitucional le dio la razón en medio de la revisión de una tutela a cinco estudiantes que reclamaban la entrega del subsidio establecido en el programa estatal 'Ser Pilo Paga', luego de que el Icetex se los hubiese negado.

El alto tribunal defensor de la Carta Magna ordenó al ente de promoción de la educación superior del país beneficiar a los estudiantes que supuestamente no aparecían en la base de datos del Sisbén, cuando en realidad se trataba de un error de actualización en los listados.

En el fallo, la Corte amparó los derechos a la igualdad y a la educación de los cinco jóvenes, de quienes estudió caso por caso.

'La base de datos del Sisbén no había sido actualizada, lo que generó la negativa del Icetex para entregar los subsidios', se lee en la providencia del alto tribunal.

Pone de presente la Corte que 'los errores de las entidades del Estado no pueden ser causa de exclusión de programas sociales de los menos favorecidos o de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad'.

Finalmente, en el fallo se le recuerda al Estado la importancia y la obligación que tiene de mantener actualizadas las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la información del estado socioeconómico de los ciudadanos.

'Ser Pilo Paga' es un programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores estudiantes del país, con menores recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad. Para hacer parte, se tienen que haber presentado las pruebas Saber y haber obtenido un puntaje igual o superior a 342, haber cursado y aprobado el grado 11, estar registrado en el Sisbén en la base censal y haber sido aceptado por una de las instituciones de educación superior seleccionadas.

Y el Icetex es una entidad del Estado que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico.