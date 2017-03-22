Desde el mediodía de este martes fue restablecida la página web del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, que durante la mañana, a raíz de una 'actualización' en la plataforma, estuvo marchando a paso lento a nivel nacional.

'Hicimos una actualización en la plataforma este fin de semana. Y estamos haciendo unos ajustes. La plataforma está funcionando bien, pero hay algunos trámites que se están demorando más de lo normal, y se está trabajando en ello', le habían dicho fuentes del sector a EL HERALDO.

Sin embargo, los mismos portavoces reportaron que desde las 12:20 del mediodía el portal volvió a la normalidad.

El Runt es un sistema de registro único nacional centralizado, en línea, que valida, registra y autoriza las transacciones relacionadas con los 11 registros, acorde con la Ley 769 de 2002 y la Ley 1005 de 2006, que aportarán al Estado la información necesaria para la adopción de políticas en materia de transporte y tránsito e igualmente para controlar y planificar esta actividad.