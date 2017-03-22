Con la presencia de James Rodríguez, en compañía de Christian Daes, COO de Tecnoglass y Representante de la Fundación Tecnoglass – ESWindows; Laura García, Representante de la Fundación Payé y Pilar Rubio, Presidente de la Fundación Colombia Somos Todos, se llevó a cabo la firma para la renovación del convenio para trabajar en conjunto por el proyecto 'Colombia: Un Campo para Soñar y Crecer', que funciona hace más de un año gracias a esta importante alianza.

'Estamos muy agradecidos con nuestras fundaciones aliadas por todo lo que han hecho por nuestros niños,' comenta Pilar Rubio, madre de James Rodríguez y Presidente de la Fundación Colombia Somos Todos. 'Nos están ayudando a construir un país donde todos tenemos derecho a soñar, a imaginarnos siendo grandes deportistas, científicos, empresarios, profesionales, técnicos o con la capacidad de desarrollar cualquier actividad que contribuya a la realización personal y sea un aporte positivo para la sociedad,' añade.

El proyecto 'Colombia: Un Campo para Soñar y Crecer' es una iniciativa que nace en el 2011 con la entrada en funcionamiento de la Fundación Colombia Somos Todos. El proyecto comenzó con tan solo 12 niños y hoy en día contamos con 380, 100 de ellos en Barranquilla y 280 en Ibagué, operando en esta última ciudad desde dos sedes.

'Trabajamos para alcanzar el potencial innato en todo ser humano, desarrollando sus habilidades y talentos, a través de la capacidad de cooperación humana para buscar el bienestar colectivo. El efecto transformador que tienen los entornos enriquecedores es vital para lograr nuestro objetivo de fortalecer las habilidades de los niños y brindarles el acompañamiento adecuado,' puntualiza Pilar Rubio.

Inculcando principios como la disciplina, constancia y responsabilidad, los niños de la Fundación Colombia Somos Todos cuentan con el acompañamiento de un grupo de psicólogos y profesores, que llevan a cabo actividades deportivas, pedagógicas y psicológicas, enfocadas principalmente en tres áreas: tecnología social (psicología), el juego & deporte y el desarrollo cognitivo. Por medio de pruebas, se examinan las habilidades cognitivas, destrezas manuales y corporales de cada niño, para diseñar planes de desarrollo personalizados. En este proceso, es muy importante contar con el acompañamiento y compromiso permanente de los padres, quienes participan activamente en la formación de sus hijos.

El papel que juega el sector privado para lograr la sostenibilidad en el largo plazo de estas iniciativas de desarrollo social es fundamental. 'Estamos muy orgullosos de hacer parte de este hermoso proyecto que ha impactado positivamente la vida de los niños y sus familias. Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando activamente en el proceso de transformación social de la niñez en Colombia, para garantizarles un mejor futuro,' comenta Christian Daes, COO de Tecnoglass y presidente de la Fundación Tecnoglass – ESWindows.