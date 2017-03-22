La ministra de Comercio, la samaria María Claudia Lacouture, afirmó este miércoles que el país está preparado para enfrentar la demanda interpuesta por la multinacional española Gas Natural Fenosa ante un ente de Naciones Unidas por la liquidación de su filial Electricaribe.

'Nos hemos venido preparando para esta demanda desde hace ocho meses. Contamos con el acompañamiento de abogados de un grupo internacional que ha manejado controversias internacionales', manifestó, Lacouture a la emisora capitalina 'Blu Radio'.

La ministra se refirió a la demanda que interpuso Gas Natural ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de Electricaribe anunciada el pasado 14 de marzo.

Lacouture dijo además que el costo del proceso de defensa de Colombia en este caso, dependerá de la duración del mismo.

'El Gobierno está tomando todas las medidas para defender a Colombia de forma contundente', manifestó.

La ministra reiteró que la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a las fallas en la prestación del servicio en su área de operación, que abarca siete departamentos de la costa atlántica, no es una 'expropiación' como argumenta la empresa española.

'Esta medida de intervención no es una expropiación o nacionalización de la empresa', subrayó.

En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta 'ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años' en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe por parte del Gobierno 'constituye una expropiación sin indemnización'.

Sin embargo, Lacouture aseguró que la decisión del Gobierno nacional lo que busca es garantizar la prestación del servicio de energía a los habitantes de la costa atlántica colombiana.

El Gobierno nacional intervino a Electricaribe, que está participada en un 85 % por Gas Natural Fenosa, a mediados de noviembre y, tras cuatro meses de negociaciones infructuosas, el pasado 14 de marzo anunció la liquidación de la sociedad.

La filial colombiana asegura que parte de los problemas que tiene se deben a la alta tasa de impago de sus usuarios y al robo de electricidad de sus redes.

Electricaribe atiende a 2,5 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.