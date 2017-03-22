En una rueda de prensa, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, confirmó este miércoles que la firma estadounidense de abogados Sidley Austin sería la que representará a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) por la demanda que presentó Gas Natural Fenosa contra Colombia.

'Hemos hecho un proceso de selección juicioso de abogados a nivel internacional. Hoy contamos con el acompañamiento de Sidley, una firma internacional que está en diferentes países, ha estado en múltiples controversias y disputas internacionales, y, por ello, conoce este tipo de disputas', afirmó la ministra.

De esta manera, aseguró que el trabajo que se ha realizado, y ahora con el apoyo de la firma, la defensa del país va a ser 'contundente' con respecto a las acusaciones de Gas Natural Fenosa.

'Hoy en día tenemos acción de trabajo para tener una defensa por parte del Gobierno Colombiano contundente', agregó.

De igual manera, recordó que es importante que entender que la liquidación de la firma Electricaribe no representa una expropiación, tal como se plantea en la denuncia. 'La intervención no es una nacionalización ni una expropiación. El Gobierno colombiano está garantizando la prestación de un servicio esencial y, como tal, está actuando en derecho', señaló.

Cabe recordar que Gas Natural Fenosa había dicho que la medida de liquidación adoptada por Colombia era contraria al 'espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio', y que esta impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión en el país.

Servicio informativo La República