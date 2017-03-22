Al menos 8 personas muertas y 65 heridas dejaron tres accidentes de tránsito ocurridos ayer en diferentes zonas del país tras un puente festivo en el que se registraron 35 fallecidos en carreteras.

Uno de los accidentes sucedió en una vía que une a los municipios de Aguadas y Pácora, en el departamento de Caldas, donde un autobús se volcó y causó al menos 4 muertos y 35 heridos, informaron medios locales.

Otro vehículo se volcó en el departamento de Huila, en el suroeste del país, en un hecho que dejó 3 muertos, uno de ellos un bebé de 6 meses, y 18 heridos.

También en el departamento de Boyacá se registró un accidente fatal después de que un bus que viajaba entre las localidades de Sogamoso y Aguazul se volcó, lo que dejó un militar fallecido y doce personas más lesionadas, añadieron los medios locales.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, afirmó en su cuenta de Twitter que durante el puente festivo murieron 35 personas en accidentes de tránsito, un 60% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 87 fallecimientos.

Maya agregó que otras 128 personas resultaron lesionadas entre el sábado y este lunes, cuando se movilizaron por las carreteras del país unos 3,2 millones de vehículos, un 4 % más que el mismo periodo de 2016.