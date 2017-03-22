Por medio de la resolución 0675, la Aerocivil informó que ya está vigente la medida con la cual se permite el transporte de mascotas en la cabina de pasajeros. La resolución amplía la norma contemplada en la RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia) y establece parámetros específicos para el traslado de perros y gatos de compañía.

'En tal sentido, los pasajeros que deseen viajar con perros o gatos domésticos y que sean tenidos como mascotas pueden ser transportados en la cabina de pasajeros previa autorización de la aerolínea, cumpliendo con las normas de salubridad y sanitarias establecidas para el traslado vía aérea de estos animales', indicó la Aerocivil en un comunicado.

Las condiciones que debe cumplir el propietario de este tipo de mascotas son: el propietario debe presentar el carné o certificado de vacunación firmado por un veterinario, los animales no deben ser menores a ocho semanas de edad, el pasajero está en la obligación de informar a la aerolínea 48 horas antes del vuelo, con el fin de prever la disponibilidad de cupo, las mascotas deben viajar en guacal o contenedor flexible y su peso, en conjunto no deberá ser superior a los 10 kg, animales de peso superior serán transportados en bodega de carga.

Aerocivil también señaló que para el caso de vuelos internacionales, el pasajero deberá consultar las disposiciones establecidas por otros países con relación al transporte de mascotas antes de llegar a su destino. En ambos casos, los propietarios de los animales se harán cargo de las condiciones de salubridad e higiene.

Asimismo, indicaron que 'la presencia de las mascotas a bordo de las aeronaves o en los aeropuertos, no debe constituir riesgo para la seguridad aérea, ni para una eventual evacuación de emergencia. El guacal o contenedor no podrá ubicarse en una salida de emergencia o pasillo que impida la movilidad de los pasajeros dentro de la aeronave'.

Finalmente, los perros lazarillos que brinden soporte o guía a personas invidentes o con limitación visual podrán viajar en la cabina de pasajeros, siempre y cuando no representen riesgo o molestia en el viaje.