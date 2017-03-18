El presidente Juan Manuel Santos y el de Paraguay, Horacio Cartes, acudirán a Portugal para estar presentes en la visita que el Papa Francisco hará al país luso el próximo 12 de mayo.

Según confirmó el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa durante una entrevista con la radio católica lusa (Radio Renascença), ese día también acudirán a Portugal los Jefes de Estado de Santo Tomé, Cabo Verde y Guinea Bissau.

Durante esta semana permaneció en Lisboa una delegación de la Santa Sede y confirmó que la visita del Papa, con motivo del centenario de las apariciones del Santuario de Fátima, será pastoral y no de Estado.

Aunque no habrá recepciones de Jefes de Estado, el presidente de Portugal, el presidente de la Asamblea de la República lusa, Ferro Rodrigues, y el primer ministro, Antonio Costa, acudirán al aeropuerto de Monte Real (al norte de Lisboa) para recibir al Papa Francisco, que llegará sobre las cuarto de la tarde (hora local).

Desde ahí se desplazará en helicóptero hasta el Santuario de Fátima, donde su llegada está prevista dos horas más tarde.

El sumo pontífice aterrizará en un campo de fútbol y hará un trayecto de 3 kilómetros en el 'Papamóvil' para llegar al Santuario de Fátima.

Irá directo a la Capilla de las Apariciones y por la noche presidirá varios actos, entre ellos la procesión de las velas.

Está previsto que duerma, antes de regresar al día siguiente al Vaticano, en la Casa de Nuestra Señora do Carmo, donde también pernoctaron sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

La visita del Papa a Portugal ha despertado mucho interés entre devotos de todo el mundo, motivo por el que en un radio de cien kilómetros los hoteles están completos en su totalidad durante el próximo mes de mayo.