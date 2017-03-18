El papa Francisco nombró al reverendo Orlando Olave Villanoba nuevo obispo de la diócesis de Tumaco, en el departamento de Nariño, según informó este sábado la Santa Sede con un comunicado.

Olave Villanoba, nacido en Barrancabermeja en 1969, estudió Filosofía en el Seminario Mayor de Bucaramanga y Teología en el seminario San Carlos Borromeo de San Gil, en le departamento de Santander.

Se especializó en Pastoral de Juventud en el Instituto Teológico para América Latina y se licenció en Teología y Catequesis en la Pontifica Universidad Salesiana de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1998 y pasó a integrarse en la diócesis de su municipio natal, donde fue vicario de la parroquia de la Santísima Trinidad y capellán del colegio Madre de la Esperanza de la localidad de Sabana de Torres.

También fue párroco de Jesús María, en Barrancabermeja, capellán del colegio Sagrado Corazón de Jesús y del seminario San Pedro Claver, entre otros cargos.