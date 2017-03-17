Un soldado colombiano murió y tres más resultaron heridos al accidentarse la camioneta en que viajaban como parte de la comitiva de escolta del comandante de la Fuerza Tarea Pegaso, informaron fuentes castrenses.

El soldado, identificado como Anacona Muñoz Ricardo, sufrió un accidente cuando la comitiva atravesaba la aldea de Pescador, que forma parte del municipio de Caldono, departamento del Cauca, indicó la Fuerza Tarea Pegaso en un comunicado.

El comandante de esa fuerza, general Sergio Alberto Tafur, viajaba entre las ciudades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y de Popayán, capital del Cauca.

En el accidente, tres soldados resultaron heridos y fueron trasladados hasta la clínica Santa Gracia de Popayán, agregó la información.