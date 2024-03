20 personas han sido secuestradas en lo que va del año en Arauca

Tanto el ELN como el EMC se han comprometido, en los acuerdos de cese al fuego vigentes firmados con el Gobierno colombiano, a desistir de los secuestros con fines económicos, y el ELN anunció que ya dejó en libertad a todos los cautivos que tenía en su poder hasta diciembre de 2023.

Sin embargo, la Defensoría afirma que tuvo conocimiento de 44 casos de personas secuestradas a finales de 2023 y que presuntamente están en poder del ELN o en zonas de gran influencia de ese grupo armado ilegal. De estos casos, 34 fueron en Arauca.

La Defensoría también ha tenido conocimiento de 23 liberaciones este año, once de ellas en Arauca, y también de una persona fallecida en cautiverio. Es decir, que quedarían veinte personas en cautiverio, de las cuales no detalla si son civiles o militares, estos últimos por fuera del compromiso de la guerrilla de no secuestrar.

"El llamado a la guerrilla del ELN y a todos los grupos armados ilegales es que den a conocer el listado de quienes tienen en su poder y procedan a entregar, sin ningún tipo de contraprestaciones, a todas las personas que hoy tienen en su poder", pidió Camargo.