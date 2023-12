Ryan Gosling y Mark Ronson lanzan ‘I’m Just Ken’ en versión de Navidad

La música de la película es indudablemente uno de sus aspectos destacados, lo que incluso ha generado la creación de un nuevo mini álbum (EP).

Ryan Gosling, junto al productor de Barbie, Mark Ronson, lanzaron “Ken The EP”, que presenta tres variaciones adicionales de la canción “I’m Just Ken”: "In My Feelings Acoustic", una versión acústica; "Purple Disco Machine Cover", una versión de estilo dance; y "Merry Kristmas Barbie", una versión navideña que cuenta con un video protagonizado por Gosling.

Ronson compartió detalles sobre la grabación de la canción en un estudio llamado Eastcote al norte de Londres en marzo de 2022.