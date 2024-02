‘Barbie’ recibe tres premios en la gala previa de la 66 edición de los Grammy

La cinta se coronó en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales por 'Barbie The Album', mejor canción escrita para medios visuales por 'What Was I Made For?', marcando a su vez el primer grammy para Billie Eilish de esta edición, y mejor canción de rap por 'Barbie World [From Barbie The Album]', interpretada por Nicki Minaj, Ice Spice y Aqua.

"Me siento muy agradecida, estoy en 'shock'. Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora. Hacer esta canción me salvó un poco", aseguró Eilish al recibir el premio.

'Barbie' aun disputará premios como grabación, canción del año y mejor interpretación pop en solitario con el tema de Eilish, que a su vez tendrá que enfrentarse a 'Dance the Night' de Dua Lipa en el apartado de canción del año.