De acuerdo con Samsung, la nueva tecnología de visualización implementada en su pantalla se adapta fácilmente a las dimensiones del teatro moderno y será capaz de ofrecer una excelente calidad de imagen en resolución 4K 4.096 x 2.160 píxeles.

Esta nueva pantalla tendrá capacidad para entregar niveles de brillo casi 10 veces más altos que los proyectores de cine estándar. Por ahora la pantalla no estará disponible, pero desde ya ha sido denominada como la pantalla digital del futuro. Sang Kim, vicepresidente de Samsung, destaca la necesidad de hacer de los cines ' un destino para una experiencia de visualización incomparable que los consumidores simplemente no pueden encontrar en ningún otro lugar'

Aunque la fecha oficial de su lanzamiento no se ha confirmado, Samsung ha realizado demostraciones en importantes lugares como el The Orleans Hotel y Casino en las Vegas.

'Nuestra nueva tecnología de pantalla de cine trae una imagen más potente y de alta calidad a la pantalla grande, creando un ambiente donde los espectadores se sienten como si fueran parte de cada escena', agregó el vicepresidente de Samsung.