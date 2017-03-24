El Festival de Cine de Barranquilla, FicBaq 2017, lleva este fin de semana, a las distintas localidades de la ciudad de Barranquilla, cine al aire libre, sin ningún costo.

Hoy se estará proyectando la película Death by a Thousand Cuts, en el Parque Sagrado Corazón a las 7:00 de la noche. El documental alerta sobre las consecuencias de la deforestación en la frontera dominicana con Haití.

De igual modo, a las 10 de la mañana se presentará en las instalaciones de la Cineteca el cortometraje Pareja de Leones, que estará acompañado de un conversatorio con Federico Ahumada, director del filme.

A las 6:30 p.m. en el Parque Muvdi, los barranquilleros podrán ver la película Los párpados cerrados de Centroáfrica, documental que hace un recorrido por la geografía social de la República Centroafricana para conocer por qué uno de los países más ricos en recursos se ha convertido en un estado fallido.