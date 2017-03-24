A los 6 años, Zawedde Ashton, mejor conocida como Zawe, comenzó su carrera en la actuación. Desde ese entonces, no ha dejado de cosechar éxitos en sus pasiones más grandes: el cine, la televisión, el teatro y la escritura.

Con 32 años, es reconocida por su participación en series televisivas como The Bill, NCS: Manhunt y Misfits. En el teatro, la actriz inglesa ha hecho parte de las puestas en escena Rhinoceros, The Arsonists, Gone too Far! y Othello, esta última de la autoría de William Shakespeare, en 1603. En cuanto a la industria cinematográfica, Ashton fue la protagonista de la producción Blitz3 y tuvo una aparición en la cinta St. Trinian's II: The Legend of Fritton's Gold.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Barranquilla 2017 (FicBaq), EL HERALDO habló en exclusiva con Zawe, quien llegó por primera vez a la ciudad, para participar de este evento como jurado de la categoría Medio Ambiente y pueblos en lucha, donde participan alrededor de 8 producciones cinematográficas.

el Ficbaq. 'Para mí, venir a Colombia ha sido un viaje increíblemente interesante porque estoy empezando a trabajar en calidad de productora y esto ha hecho que logre salirme de mi zona de confort y de la industria cinematográfica británica', establece Ashton, quien fue invitada por el British Council al país para participar del FicBaq 2017.

Uno de los eventos alternativos más esperados del Festival fue el taller de radio alternativa liderado por el productor de BBC Jack Howson, en conjunto con la radio comunitaria Vokaribe, el pasado 18 marzo en la Biblioteca Popular del barrio La Paz. Zawe asistió y tuvo la oportunidad de conocer este sector del Suroccidente de Barranquilla. 'Aunque estuve por muy poco tiempo en esta zona, pude sentir una energía muy vibrante. Además, percibí unas influencias caribeñas muy marcadas, debido a la fuerte escena musical que hay en el barrio', agrega.

Para la actriz británica, existen actualmente nuevas voces que se están estableciendo firmemente en la industria de cine de Latinoamérica y el Caribe y añade 'es un sector que está emergiendo fuertemente en el mundo. He visto películas colombianas muy buenas en el FicBaq e, incluso, me llamó mucho la atención la producción boliviana Las voces del socavón, que trata de una comunidad minera en Bolivia. Este tipo de películas podrían participar en cualquier festival del mundo o escenario internacional'.

Cine independiente. 'El espíritu independiente es el principio que me gobierna como productora, escritora y actriz', afirma la nominada en la categoría de Mejor actriz revelación en los British Independent Film Awards del 2012, por la cinta Dreams of a Life.

La carrera profesional de Ashton se ha caracterizado por vincular producciones comerciales e independientes. Sobre ello, la productora afirma 'es muy fácil que a los espectadores se les olvide que la carrera de actor también representa un trabajo e, igualmente, tenemos responsabilidades económicas como todas las personas. A veces es necesario participar en producciones más comerciales para lograr este cometido'.

Sin embargo, para contrastar esta situación, Zawe procura dejar a un lado personajes transparentemente buenos para interpretar aquellos que representen un carácter independiente. 'Por lo general, se trata de papeles excéntricos. Igualmente, cuando se trata de mi propia obra, me permitan tomar riesgos más grandes', establece.

Para la dramaturga, resulta muy importante que haya una nueva generación emergente de cineastas independientes retando producciones comerciales, ya que 'es fundamental que el espectador conozca la complejidad del mundo en la pantalla grande, no todo debe ser sobre superhéroes o dinosaurios'.

De igual modo, Ashton asegura que este es un momento apropiado para hacer cine independiente, puesto que, gran parte del auge de este tipo de cine quedó evidenciado en la entrega de los premios Óscar de año. 'La, La, Land, que estaba perfilada para ganar no lo hizo, mientras que Moonlight, una producción que se caracterizó por tener poco presupuesto, y resaltó una historia que jamás hubiese sido conocida por la gente si no fuese por este triunfo', concluye.