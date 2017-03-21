El regreso de La Pantera Negra toma lugar luego de los acontecimientos de Capitán América: Civil War. El protagonista T'Challa vuelve a su nación de origen Wakanda, una ciudad distópica, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser coronado como el rey. Pero este debe enfrentarse primero a un viejo enemigo que pone en peligro el destino de Wakanda y todo el mundo. La película está prevista para febrero de 2018.

Este filme cuenta con un gran reparto de actores y creativos, como el director Ryan Coogler que ha realizado películas como Creed. La leyenda de Rocky, el mismo ha sido el encargado de escribir el guion junto a Joe Robert Cole (American Crime Story) Entre los actores se encuentra Chadwick Boseman quien interpreto este mismo personaje en la película Capitán América: Civil War, Michael B. Jordan (protagonista de Creed: La leyenda de Rocky) como Erik Killmonger, Lupita Nyong'o (12 años de esclavitud) será Nakia, y Danai Gurira (The Walking Dead) dará vida a Okoye.

En el video filtrado ser puede observar a la guardia personal del rey T'Challa, conocida como la Dora Milaje, un grupo de mujeres encargadas de la seguridad del superhéroe.