El actor Andrew Garfield es quien encarna en esta ocasión al mítico personaje de la Marvel Comics. Spider-Man ya inició su rodaje bajo la batuta del director Marc Webb.

Los Angeles Times publica que el presupuesto de la cinta es de unos 125 millones de dólares, prácticamente la mitad que el de 'Spider-Man 3″. Aunque su historia se desarrollará en Nueva York, sólo se filmará en esta ciudad durante dos semanas, ya que la mayoría de la producción se llevará a cabo en distintos estudios y localizaciones de Los Ángeles.